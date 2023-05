Der Prozess um den ranghöchsten Polizisten Baden-Württembergs wegen sexueller Nötigung geht weiter. Ein Ex-Partner der Anzeigenerstatterin soll vor Gericht aussagen. Außerdem gibt es eine neue Entwicklung: Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart dem SWR bestätigt haben soll, liegt nun auch eine Anzeige gegen die Polizei-Präsidentin Stefanie Hinz vor. Es gehe um den Umgang mit Beweisen. Der Anzeigensteller wirft Hinz dem Bericht zufolge Untreue und Strafvereitlung im Amt vor.

Die Polizistin, die inzwischen Anzeige gegen den Inspekteur erstattet hat, vertraute sich Stefanie Hinz im November 2021 an. Der suspendierte Inspekteur der Polizei soll die klagende, zur Tatzeit 32 Jahre alte Polizistin in einer Nacht im November 2021 vor einer Kneipe in Stuttgart sexuell genötigt haben – zuvor habe es ein „Sekt-Coaching“ in seinem Büro gegeben.