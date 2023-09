Bei einer Schlägerei in einer Lidl-Filiale in Böblingen sind nach Informationen der Polizei zwei Menschen verletzt worden. Am Samstagabend (09.09) waren zwei Kunden aus bisher nicht bekannter Ursache aneinander geraten – es kam zu Faustschlägen, Tritten und dem Einsatz von Pfefferspray. Auch weitere Familienangehörige, die sich im Discounter befanden, beteiligten sich an der Auseinandersetzung.

Schlägerei in Supermarkt: Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz

Mitarbeiter alarmierten die Polizei, die aufgrund der undurchsichtigen Situation mit zehn Streifenwagenbesetzungen kam. Auch der Rettungsdienst war im Einsatz, die Feuerwehr Böblingen war außerdem vor Ort, um den Laden zu belüften.

Nach Informationen der Polizei kamen nach dem Vorfall zwei Personen mit Verletzungen ins Krankenhaus, Kunden klagten außerdem über Atemwegsreizungen. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.