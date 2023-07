Zwei Männer wurden am Freitag (15.07.2023) in einem Stall von einem rund 950 Kilogramm schweren Stier verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr, als ein 59-jähriger Landwirt versuchte, den Bullen in eine andere Box zu treiben.

Angriff im Stall: Stier drückt Männer gegen die Wand

Nach Informationen der Polizei ging er dafür in die Box des Stieres, der sich unerwartet umdrehte und den Mann gegen die Wand drückte. Der 59-Jährige rief seinen 58-jährigen Mitarbeiter zur Hilfe, der dann versuchte, das Tier herauszuführen. Dabei wurde er von dem Bullen gegen das Metallgestänge der Box gedrückt.

Den Männern gelang es, sich zu befreien und die Box zu verlassen. Beide erlitten Verletzungen und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mitarbeiter trug laut einem Polizeisprecher Prellungen davon, der Landwirt erlitt schwerere Verletzungen am Brustkorb.