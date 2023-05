Bei einer bundesweiten Razzia gegen den IS konnten mehrere Verdächtige festgenommen werden. Die Bundesanwaltschaft hat insgesamt sieben mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Am Mittwochmorgen (31.05.2023) habe es außerdem Hausdurchsuchungen in Berlin, Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gegeben, teilte die Karlsruher Behörde mit. Dabei kamen mehr als 1000 Kräfte des Bundeskriminalamtes, der Landeskriminalämter der betroffenen Länder sowie der Polizei im Einsatz gewesen. Insgesamt wurden mehr als 100 Objekte durchsucht, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Zuständig seien die Generalstaatsanwaltschaften.

IS-Razzia: Auch in Ulm eine Person festgenommen

Bei den Personen habe es sich um Unterstützer des Finanzierungsnetzwerks des IS gehandelt. Eine Festnahme erfolgt nach Angaben der Behörde auch in Ulm. Den Männern und Frauen, mit überwiegend deutscher Staatsangehörigkeit, wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung zu unterstützen. Sie werden im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt.

Hintergrund der Razzia sind nach dpa-Informationen Spendensammlungen zugunsten von mutmaßlichen Anhängerinnen der Terrormiliz IS. In den sozialen Medien kursierten dazu bereits seit einigen Jahren Kampagnen mit Titeln wie „Deine Schwester im Camp“. Sie sollen IS-Frauen, die seit der militärischen Niederlage der Terrormiliz in Syrien leben, finanziell unterstützen.

Finanzielle Unterstützung für IS-Frauen

Berichten zufolge sollen Frauen, Kinder und Jugendliche, die sich dem IS zugehörig fühlen, gegen Zahlung hoher Geldbeträge aus dem Lager geschmuggelt werden. Von den mehreren Dutzend IS-Frauen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland zurückgekehrt sind, wurden etliche nach ihrer Ankunft inhaftiert und vor Gericht gestellt. Ein Teil von ihnen kam über Rückholaktionen mit ihren Kindern aus Syrien nach Deutschland, andere wurden abgeschoben oder kamen auf eigene Faust zurück.