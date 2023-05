Der Angeklagte (Mitte), inzwischen suspendierte Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg, kommt mit seiner Anwältin in das Gerichtsgebäude. Der suspendierte Inspekteur soll Ermittlungen zufolge im November 2021 in Stuttgart eine Polizeibeamtin sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen sexueller Nötigung erhoben. Aus dem Verlauf des Prozesses heraus haben sich nun neue Vorwürfe ergeben, so dass gegen den Ex-Inspekteur ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. © Foto: Bernd Weißbrod/dpa