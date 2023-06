Innerhalb weniger Tage muss das Bio-Unternehmen Dennree gleich zwei Produkte vom Markt nehmen. Jüngst warnt der Hersteller vor dem Verzehr seiner Brokkoli-Gemüsebratlinge in der 160-Gramm-Packung und mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 10.07.2023.

Das Unternehmen teilt mit, dass bei einzelnen Packungen das Rücketikett des Gemüsebratlings Spinat verwendet wurde. Auf diesem sei das enthaltene Allergen Soja nicht oder nur als Spurenhinweis deklariert, weswegen die Allergenkennzeichnung fehlerhaft ist. Besonders für Menschen mit einer Soja-Allergie kann das gesundheitsgefährdend werden, weil ein Verzehr zu allergischen Reaktionen führen kann. Gleichzeitig weist das Unternehmen darauf hin, dass Menschen ohne eine solche Allergie das Produkt bedenkenlos verzehren können.

Erneute Lebensmittelwarnung: Dieses Produkt ist noch betroffen

Erst wenige Tage zuvor rief Dennree eine Charge seiner Gemüsebratlinge Spinat zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Metallrückstände in dem Produkt befinden, teilt das Unternehmen mit.

Nun wird also gleich vor zwei Produkten gewarnt. Hier noch einmal im Überblick, um welche Ware es sich handelt:

Gemüsebratlinge Spinat, 160 Gramm, MHD 03.04.2023 bis 26.06.2023

Gemüsebratlinge Brokkoli, 160 Gramm, MHD 20.07.2023

Beide Produkte können im Verkaufshaus zurückgegeben werden, der Preis wird auch ohne Vorlage des Kassenzettels erstattet.

Dennree: Welche Produkte verkauft das Unternehmen?

Dennree GmbH ist ein 1974 gegründetes Großhandelsunternehmen, das Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik verkauft. Der Hauptsitz in Deutschland ist in Töpen bei Hof (Bayern). Weitere Standorte sind in Berlin, Garching, Großostheim, Hamburg, Herne und Stuttgart. In Österreich hat Dennree einen Sitz in Wien. Verkauft werden die Produkte in Denns BioMärkten und in ausgewählten Naturkostfachmärkten.