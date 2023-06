Der Gemeinderat des 5000-Seelen-Ortes beschloss die Regelungen zum Thema „Lärm durch Fahrzeuge“ in einer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig, wie Bürgermeister Marcus Kohler (Freie Wähler) mitteilte. Das Thema beschäftigt viele Menschen in der Gemeinde im Kreis Ludwigsburg: Während es einige für übertrieben halten, befürworten andere die Regelung.