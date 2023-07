Hans Matheis, Polizeivizepräsident von Karlsruhe, ist noch bis diesen Dienstag im Amt. Dann geht er in den Ruhestand. Das Foto zeigt ihn in einer Sitzung des Untersuchungsausschusses im Landtag. Matheis hat massive Ungerechtigkeiten im Beförderungssystem an der Polizeispitze im Südwesten kritisiert. © Foto: Nico Pointner/dpa