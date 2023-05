Laut ersten Polizeiinformationen bedrohte ein 59-jähriger verwirrter Mann am Dienstagabend in Horgenzell einen Nachbarn. Nachdem die Polizei verständigt worden war, bedrohte der Mann auch die eintreffenden Polizisten. Da Unklarheit darüber herrschte, ob der Mann im Besitz von Schusswaffen war, rückte ein Sondereinsatzkommando an. Dieses konnte den 59-Jährigen festnehmen. Niemand wurde verletzt, der Mann befindet sich in Gewahrsam. Weitere Ermittlungen laufen.

+++ Weitere Informationen zu dem Polizeieinsatz in Horgenzell gibt es hier in Kürze +++