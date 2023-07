Die Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen befindet sich in schwerem Fahrwasser. Wie in der gesamten Landespolizei hat die Affäre um den suspendierten Inspekteur der Polizei, Andreas R. , dem wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung einer jungen Beamtin der Prozess gemacht wird, auch in ...