Wie die Polizei mitteilt, soll der 22-Jährige am Dienstag gegen 18:15 Uhr eine Fahrradfahrerin im Bereich der Badener Straße/Will-Schaber-Straße angehalten und sie aufgefordert haben, ihr Fahrrad herauszurücken. Als sie sich weigerte, habe er ihr eine Ohrfeige verpasst, woraufhin sie ihm ihr Rad überließ. Daraufhin sei er damit in Richtung Pfühlpark geflüchtet.

Gegen 18:45 Uhr habe er dann eine Frau auf einem Parkplatz in der Nähe des Friedensplatzes aus ihrem Auto gezerrt, den Wagen gestohlen und sei damit über die Moltkestraße in Richtung Gymnasiumstraße gefahren. Die Autofahrerin wurde bei dem Angriff verletzt.

Polizei sucht Zeugen der Überfälle

Die Polizei fahndete bereits nach der ersten Tat nach dem Tatverdächtigen und setzte dabei auch einen Hubschrauber ein. Daher wurde zeitgleich zur zweiten Tat das gestohlene Fahrrad an einer Tankstelle in der Oststraße aufgefunden. Später trafen die Polizisten den 22-Jährigen im Neudenauer Stadtteil Herbolzheim an und nahmen ihn vorläufig fest. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, die Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131/104 4444, zu kontaktieren.