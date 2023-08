Nach einem Absturz eines Segelflugzeugs in Österreich, bei dem der Pilot aus Baden-Württemberg ums Leben gekommen ist, suchen die Ermittler nach der Unglücksursache. „Es gibt noch keine neuen Erkenntnisse“, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.

Der Segelflieger war laut Behörden am Freitag am Flugplatz in Höfen bei Reutte in Tirol kurz nach dem Start mit einer Seilwinde zur Seite gekippt und aus rund 50 Metern Höhe abgestürzt. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät.

Der 58-Jährige aus dem Landkreis Karlsruhe starb noch an der Unglücksstelle. Die Flugunfallkommission wurde eingeschaltet.