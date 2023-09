Am Metzinger Bahnhof hat es am Donnerstagmorgen einen Oberleitungsschaden gegeben. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kommt es wegen der notwendigen Reparaturarbeiten aktuell in beiden Richtungen zu Zugausfällen und Verspätungen auf der Strecke zwischen Tübingen und Bad Urach, zwischen Reutlingen und Metzingen sowie generell bei Verbindungen zwischen Herrenberg, Tübingen, Bad Urach und Nürtingen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird derzeit eingerichtet. Wie lange die Einschränkungen dauern, steht aktuell (Stand: 07:54 Uhr) noch nicht fest. Zugreisende sollten deshalb vor Reiseantritt ihre Verbindungen checken