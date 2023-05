Lehrermangel, sinkende Schülerleistungen, politische Fehlplanungen: Der neue Vorsitzende des Landeselternbeirats (LEB) will „den Finger in die Wunde legen“. An schnelle Erfolge glaubt er nicht.

Herr Kölsch, der LEB berät das Kultusministerium. Wo sehen Sie den größten Beratungsbedarf?