Die Fußball-Nationalmannschaft der Männer und die Deutsche Bahn haben eine Menge gemein. Erstens gelten sie nicht als Garanten für Zuverlässigkeit. Zweitens ist ihr Ansehen ramponiert. Drittens bilden sie eine Schicksalsgemeinschaft. Wenn die Fußball-EM der Männer in Deutschland im Sommer 2024 endet, startet das umfangreichste Sanierungsprogramm der Bahn-Geschichte. Verkehrsunternehmen, Politiker und andere Branchenvertreter sind sich einig: Das wird Kunden und Mitarbeiter an ihre Grenzen bringen.

Was ist das Problem? Die Infrastruktur ist sanierungsbedürftig, marode, kaputtgespart. Weichenanlagen stammen noch aus der Kaiserzeit, teilweise müssen Mitarbeiter noch von Hand koppeln, während in anderen europäischen Ländern digitale Zugsicherungssysteme längst Standard sind. Hinzu kommt: Die Fernzüge sind veraltet. Grund für die Störanfälligkeit ist der Sparkurs ab den 90er Jahren, als man die Bahn für den Börsengang fit machen wollte. Statt zu investieren, wurde die Infrastruktur auf Verschleiß gefahren und nur dann erneuert, wenn es unbedingt nötig war.

Was ist die Lösung? Während der Bahnvorstand das Problem jahrelang schleifen ließ und die zuständigen Bundesverkehrsminister der CSU wegschauten, hat sich Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zum Ziel gesetzt, das Netz auf Vordermann zu bringen. Insgesamt sollen 4200 des gut 33 000 Kilometer umfassenden Netzes generalüberholt und zu einem sogenannten Hochgeschwindigkeitsnetz ausgebaut werden. Das heißt, Stellwerke müssen erneuert, Weichen ausgetauscht und Bahnhöfe kundenfreundlich gestaltet werden – eine Mammutaufgabe. Dafür wird ein ganz neues Baustellenmanagement ausgerollt. Statt kleckerweise zu sanieren wie bisher, sperrt die Bahn Streckenabschnitte für mehrere Monate komplett.

Bisher traute sich das Staatsunternehmen nicht an eine Änderung des Baustellenmanagements heran, weil „der Eingriff wahnsinnig groß ist“, sagte DB-Infrastruktur-Vorstand Berthold Huber dieser Zeitung. Wie groß genau, wird ab dem 15. Juli 2024 auf der 70 Kilometer langen Riedbahn im Rhein-Main-Gebiet zu beobachten sein. Hier beginnen die Sanierungsmaßnahmen. Allein auf diesem Hauptverkehrsknotenpunkt sind 15 000 Nahverkehrsreisende pro Tag unterwegs. Die DB müsse hier unbedingt beweisen, dass der Betrieb reibungslos läuft, heißt es aus dem Bahnvorstand.

Die Riedbahn ist der Startpunkt. Weiter geht es mit der Niederrhein-Strecke Emmerich – Oberhausen und Hamburg – Berlin. Ist das geschafft, wird es weitere 40 Baumaßnahmen geben. Am Freitag will Wissing beim Schienengipfel in Frankfurt am Main die Reihenfolge der Baumaßnahmen vorstellen. Schon jetzt ist klar: Ganz Deutschland ist betroffen. Wie umfassend die Sanierung sein wird, zeigt ein Auszug der vorläufigen Maßnahmen-Liste, die dieser Zeitung vorliegt: So sollen ab 2026 die Strecke Köln – Hagen und ab 2027 die Strecke München-Ost – Rosenheim vollends gesperrt werden. Im Jahr 2028 sind zehn Streckensperrungen dran, darunter Stendal – Magdeburg, 2029 Stuttgart – Ulm und 2030 Wedel – Magdeburg sowie Ulm – Augsburg.

Wie laufen die Vorbereitungen? Bundesverkehrsminister Wissing vergleicht die Baumaßnahmen gern mit einer Herzoperation. Man müsse sich die Sanierung so vorstellen, „wie wenn man eine Hauptschlagader im Körper operiert und sie dafür abklemmt“, sagt der Verkehrsminister. „Dafür muss man vorher einen Bypass legen, sonst führt das nicht zur Heilung, sondern zum Kollaps des Patienten. Deshalb müssen wir jetzt, bevor wir den ersten Korridor sperren, Bypässe legen.“ Das bedeutet, dass Neben­strecken ertüchtigt, Busse organisiert und Verkehr von den Hauptstrecken auf Nebenkorridore verlegt werden.

Der Bundesverband Schienen­Nahverkehr rechnet damit, dass für einen guten Schienenersatzverkehr über so lange Zeiträume für alle Sanierungen rund 2000 Fahrer und 700 Busse gebraucht werden. Das Unternehmen arbeite daran, „rechtzeitig die notwendige Anzahl an Fahrzeugen sowie Fahrer und Fahrerinnen verfügbar zu haben“, versicherte ein Bahn-Sprecher. Im Gegensatz zum herkömmlichen Schienenersatzverkehr will die Bahn es Pendlern in der Sanierungszeit besonders bequem machen. Dazu hat sie neue Busse bestellt. „Die 150 neuen Busse sind mit einer Toilette ausgestattet und werden so komfortabel sein wie Reisebusse“, sagte DB-Regio-Vorstandsvorsitzende Evelyn Palla.

Doch die Skepsis ist groß, ob die Vorbereitungen ausreichen. In einem Schreiben des Branchenverbands „Die Güterbahnen“ an Verkehrsminister Wissing von Anfang August heißt es, dass die Abschnitte München – Rosenheim und Rosenheim – Salzburg nicht umfahrbar sind, wenn sie voll gesperrt werden. Bei der Streckensanierung Hamburg – Berlin gebe es nicht genügend Umleitungskapazitäten. Und dort, wo es Umleitungsstrecken gebe, verursachten diese „erhebliche zusätzlichen Betriebserschwerniskosten“. Güterbahnen-Geschäftsführer Peter Westenberger befürchtet, dass sich infolge eines schlecht organisierten Baustellenmanagements Verkehre von der Schiene auf die Straße verlagern könnten.

Die Bahn verteidigt sich damit, dass während der Generalsanierung „nicht alle Züge auf benachbarte Umleitungsstrecken ausweichen“ können. Allerdings werde das Unternehmen „sowohl die Belange unserer Reisenden als auch die der Güterverkehrsunternehmen“ berücksichtigen. Die DB werde weit im Voraus gemeinsam mit Aufgabenträgern, Ländern und den betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen ein „umfassendes Verkehrskonzept“ erarbeiten. „Auf regionaler Ebene sind dazu diverse Dialogformate geplant“.

Ist danach alles gut? Die Idee hinter dem Sanierungskonzept ist: Fünf Monate komplett sperren, dafür ist danach Ruhe. Die Konkurrenten der Bahn sowie die Baubranche bezweifeln, ob das klappt. So ist zu hören, dass einzelne Baumaßnahmen in den fünf Monaten nur vorbereitet würden und zur Finalisierung weitere kürzere Sperrungen nötig seien. Die Bahn bestreitet das. Ein Bahn-Sprecher entgegnete, dass „in der Regel auf den Streckenabschnitten nach Abschluss der Generalsanierung für mehrere Jahre keine größeren Baumaßnahmen mehr erforderlich sein werden“.