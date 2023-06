Was leuchtet da mitten in der Nacht so hell am Himmel? Das fragten sich auch in der Region viele Menschen, die in der Nacht zu Dienstag (27.06.2023) eine seltene Beobachtung machten. Die Antwort: Ein Meteoroid ist über dem Süden Deutschlands verglüht, berichtet auch die Deutsche Presseagentur (dpa). „Es gab mehr als 400 Sichtungen, hauptsächlich aus Deutschland und Tschechien, sowie fast allen mitteleuropäischen Ländern“, teilte ein Sprecher des European Space Research Institute am Dienstag im italienischen Frascati mit. Auch in den Sozialen Medien tauschen sich zahlreiche Beobachter über das Spektakel aus . „Der Bolide wurde auf zahlreichen Bildern und Videos festgehalten, auf denen klar eine Fragmentierung des Objekts zu erkennen ist.“

Zudem hätten Beobachter am späten Montagabend in einigen Kilometern Entfernung noch Geräusche gemeldet. Der Meteoroid sei wohl in einem sogenannten Airburst explodiert – also in der Erdatmosphäre explosiv auseinandergebrochen.

Meteoroid wird auf einen Meter Größe geschätzt

Daten zur genauen Bahn des Himmelskörpers, seiner Größe und dem Material gebe es noch nicht. Die Spur am Himmel sei Beobachtern zufolge in etwa von Südosten nach Nordwesten verlaufen, so der Sprecher. „Auch die Größe des Objektes muss noch genauer bestimmt werden, ich würde es aber aufgrund der Videoaufnahmen rein visuell circa auf einen Meter oder knapp darüber schätzen.“

„Das war ein ziemlich großer Meteor, eine Sternschnuppe im Prinzip“, sagte der Geschäftsführer der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft, Matthias Gräter. Der Verein betreibt ehrenamtlich die Sternwarte in Nürnberg und habe das Verglühen aufgezeichnet. Die leuchtend grüne Farbe während des Ereignisses komme wahrscheinlich von dem verglühenden Eisen in dem Gestein.

Meteoroid oder Meteorit – was ist der Unterschied?

Durch die Reibung mit der Luft erhitzen sich Meteoroide, die mit immenser Geschwindigkeit auf die Erde zurasen, stark und können dabei vollständig verdampfen. Nur wenn die Gesteinsbrocken die Erdoberfläche erreichen, werden sie als Meteoriten bezeichnet.

