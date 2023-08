Nach Angaben der Polizei Ulm meldete am Dienstagmorgen (9. Mai 2023) eine Zeugin gegen 5.15 Uhr eine stark blutende Person im Bereich Obere Ziegelhütte am Ortsrand von Steinheim (Landkreis Heidenheim). Die Polizei rückte an und traf auf einen 23-jährigen Mann, der zahlreiche Stichverletzungen hatte.

Ersten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Polizei zufolge, soll es in den Nachtstunden zu Streitigkeiten zwischen dem 23-Jährigen und einem 31-Jährigen gekommen sein. Die beiden marokkanischen Staatsangehörigen kannten sich und wohnen in derselben Unterkunft.

Kurz nach 5 Uhr soll die Situation eskaliert sein und der 31-Jährige soll den 23-Jährigen mit einer Schere verletzt und mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Der 23-Jährige erlitt mehrere Schnittverletzungen und kam mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach Messerattacke: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Täter

Die Polizei suchte mit starken Kräften nach dem mutmaßlichen Täter. Hierzu sperrte sie auch die Landesstraße 1163 und setzte einen Polizeihubschrauber ein. Gegen 7 Uhr fand die Polizei den 31-jährigen Gesuchten im Bereich Obere Ziegelhütte. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragte beim Amtsgericht Heidenheim einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 31-Jährigen. Der Beschuldigte wurde dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.