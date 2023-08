Ein Mann soll einen ehemaligen Kollegen in einem Betrieb in Dürmentingen (Kreis Biberach) mit einem Messer verletzt haben. Der 56-Jährige habe am Montag (21.8.) gegen 12.20 Uhr die Werkshalle aufgesucht und wollte mit seinem früheren, 51 Jahre alten Vorarbeiter reden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Als dieser das Gespräch verweigerte, soll der frühere Mitarbeiter plötzlich ein Messer gezogen haben und dem Mann unvermittelt in die linke Bauchseite gerammt haben.

Anschließend flüchtete der Angreifer, während andere Mitarbeiter ihrem verletzten Kollegen Erste Hilfe leisteten. Rettungskräfte brachten ihn kurz darauf in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei ist sein Leben nicht in Gefahr.

Verdächtiger wird im Rettungswagen festgenommen

Der mutmaßliche Angreifer flüchtete unmittelbar nach der Tat mit seinem Wagen. Etwa eineinhalb Stunden später, gegen 13.50 Uhr, sei er am Ortseingang von Uttenweiler (Landkreis Biberach) gefunden und widerstandslos festgenommen worden – in einem Rettungswagen. Dort war er seit etwa 20 Minuten behandelt worden, nachdem er bewusstlos in seinem Auto gefunden worden war. Laut Polizei war der Mann stark betrunken. Die Haftrichterin erließ am Dienstag einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 56-Jährigen, er wurde in Untersuchungshaft gebracht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Biberach und der Staatsanwaltschaft Ravensburg dauern an.