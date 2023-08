Auf die heftigen Reaktionen der Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg auf ein Werbeplakat zur Lehrergewinnung hat das Kultusministerium in Stuttgart jetzt reagiert. Der verhängnisvolle Spruch ist entschärft worden, ein Wort wurde geändert. „Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen? Mach, was dir Spaß macht und werde Lehrer*in“, hieß es vorher. Das löste eine Welle der Empörung bei der Lehrerschaft aus, die sich als faul bezeichnet fühlte. Nach der Änderung stehe auf dem Plakat nun: „Gelandet und gar keinen Bock auf deine Arbeit? Hurraaa! Mach, was dir Spaß macht und werde Lehrer*in.“ Das teilte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Montag in einer Pressemitteilung mit. Sobald wie möglich werde ein Aufkleber auf dem Plakat am Flughafen angebracht. Zunächst hatte das Kultusministerium ihre Aktion noch verteidigt, die „frisch und hip“ daherkommen sollte.