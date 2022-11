Das Land unternimmt einen neuen Anlauf für mehr Geld vom Bund, um die Kosten von Einsätzen der Landespolizei im Auftrag des Bundes auszugleichen. Denn daran mangelt es seit Jahren. Innenminister Thomas Strobl (CDU) will dies auf der am Mittwoch in München beginnenden Innenministerkonferenz themat...