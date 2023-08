AfD-Fraktionschef: Friedrich Merz beschreibt nur Realität in Kommunen

Anton Baron steht seit acht Monaten an der Spitze der AfD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg. Der Abgeordnete über den Höhenflug in Umfragen, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz und den Fall Udo Stein.