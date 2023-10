Zwei Hängebauchschweine sind von Unbekannten in einem Wald in Böblingen ausgesetzt worden. Ein Passant entdeckte die Tiere am Freitag, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Nähe der Schweine fanden die Ermittler eine Transportbox und Futter. Die Tiere seien zutraulich und ins Tierheim gebracht worden. Die Polizei suchte nach Menschen, die Hinweise zur Herkunft der Tiere und zum Aussetzen geben können.