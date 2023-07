Schon am Samstag (08.07.2023) gilt in Baden-Württemberg eine landesweite Hitzewarnung. Der Deutsche Wetterdienst DWD rechnet mit bis zu 36 Grad in den Niederungen um den Rhein, Neckar und die Tauber. Am Vormittag sah es gar nicht so aus, als ob das Wochenende wirklich rekordverdächtig werden könnte: Bis in die Mittagsstunden hing eine dicke Wolkendecke über weiten Teilen des Landes, in Ulm gab es am frühen Morgen sogar starke Regenfälle. Entsprechend kühl startete der Samstag.

Wie wird das Wetter am Samstagabend, dem 08.07.2023?

Doch mittlerweile haben sich die Wolken verzogen, teilweise klettern die Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein rasch auf über 30 Grad. Im Bergland und auf der Schwäbischen Alb wurden für den Nachmittag und Abend Schauer und vereinzelt Gewitter mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen erwartet.

Bei der derzeitigen Wetterlage sind nicht nur die Temperaturen problematisch, sondern auch die UV-Strahlung. Davor warnt auch Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha: „Setzt man sich wiederholt ungeschützt oder zu lange der Sonne aus, sind die körpereigenen Reparaturmechanismen überfordert“, sagte er der Deutschen Presseagentur dpa. Schatten, Sonnencreme und Sonnenbrille seien hier wichtige Schutzmaßnahmen.

Wie wird das Wetter am Sonntag, 09.07.2023?

Das gilt natürlich auch für den Sonntag, der sogar noch heißer werden soll als der Samstag. Die Experten des DWD warnen vor extremer Hitze am südlichen Oberrheingraben: Mit Temperaturen bis zu 30 Grad in den Bergen und bis zu 38 Grad in den Niederungen werde der Höhepunkt der aktuellen Hitzetage erreicht. Auch am Sonntag könne es zu einzelnen lokalen Schauern und Gewittern kommen.

So geht es in der neuen Woche weiter

In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen vereinzelt nicht unter zwanzig Grad. Sogenannte Tropennächte sind damit möglich. Die hohen Temperaturen sollen bis Dienstag anhalten.