Schaut oder liest man die Nachrichten, hat man zunehmend das Gefühl von schlechten Nachrichten umgeben zu sein. Doch das stimmt nicht. Täglich passieren viele gute Dinge, vermutlich sogar mehr als schlechte – es wird nur eben deutlich weniger über sie berichtet. Hier findest du eine Auswahl von all den guten Dingen und positiven Entwicklungen die im Mai 2023 passiert sind:

1. Neubauten in Frankfurt am Main müssen grün sein

Schluss mit grauem Beton, her mit den grünen Fassaden! In Frankfurt am Main ist es künftig Pflicht, Neu- und Umbauten zu begrünen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung , unter Berufung auf die Deutsche Presseagentur (dpa). Seit dem 10. Mai müssen Bürgerinnen und Bürger in der Mainmetropole Höfe, Fassaden oder Dächer mit Bäumen, Sträuchern und Grünflächen bepflanzen. Allerdings nur, wenn sie neu bauen oder umbauen möchten. Für bestehende und unveränderte Gebäude zählt die neue Satzung nicht. Die begrünten Häuser und Flächen sollen dabei helfen, die Stadt in den heißen Sommertagen etwas zu kühlen und langfristig ein besseres Klima und mehr Artenvielfalt zu erreichen.

Neue Häuser dürfen in Frankfurt am Main nur noch mit Begrünung gebaut werden. Auch Umbauten sind von dem Gesetz betroffen. Damit soll das Stadtklima besser werden.

© Foto: pixabay

2. Regenwald wird weniger abgeholzt

Der größte Regenwald der Erde, der Amazonas in Brasilien, spielt eine wichtige Rolle für das Weltklima. Die zunehmende Abholzung unter der Regierung Bolzonaros haben in den vergangenen Jahren das Biotop gefährlich nahe an den Rand des Kollaps gebracht. Die Entwicklungen unter dem neuen Präsidenten Lula geben nun aber Grund zur Hoffnung: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Abholzung in Brasiliens Amazonasgebiet von Januar bis April 2023 um 68 Prozent gesunken. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reutters , die sich auf Zahlen der neuen Regierung berufen.

Nach Zahlen der Weltraumforschungsagentur Inpe ist die Landrodung 2023 bislang um 40,4 Prozent zurückgegangen, auf 1173 Quadratkilometer. Ob sich aus den Zahlen ein Wendepunkt herauslesen lässt, sei laut den Experten noch zu früh, da Rodungen für gewöhnlich von Juli bis September ihren jährlichen Höhepunkt erreichen. Dennoch sei es ein positives Signal. Brasiliens Präsident Lula hatte angekündigt, die Abholzung bis 2030 komplett zu beenden.

Im Amazonas-Gebiet wird im Vergleich zu 2022 bislang deutlich weniger abgeholzt. Brasiliens Präsident Lula will Abholzung bis 2030 komplett beenden.

© Foto: pixabay

3. Forscher finden mögliche Ursache für Parkinson

Muskelsteife, langsame Bewegungen und zittern: Das sind die Symptome bei Morbus Parkinson, einer Nervenkrankheit an der in Deutschland rund 200 000 Menschen erkrankt sind, Tendenz steigend.

Lange Zeit wusste man nicht was die Krankheit auslösen könnte. Forscher und Ärzte wussten lediglich, dass sich das Protein Alpha-Synuclein in den Gehirnen von Parkinson-Erkrankten vermehrt vorfindet. Daher gilt Parkinson immer noch als nicht heilbar.

Nun haben finnische Forscher von der Universität Helsinki ein Bakterien gefunden, die als Ursache für Parkinson in Frage kommen: die Desulfovibrio-Bakterien (DSV-Bakterien), die im Darm vorzufinden sind. Laut Fokus Online haben die Forscher dazu Stuhlproben von zehn Parkinson-Erkrankten mit denen gesunder Menschen verglichen und DSV-Bakterien isoliert. Die DSV-Isolate wurden dabei an Fadenwürmer verfüttert. Ergebnis: Die Würmer, die den Stuhl von Parkinson-Erkrankten bekamen, wiesen signifikant mehr Ablagerungen des Proteins auf und starben auch deutlich früher. „Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass DSV-Bakterien zur Entwicklung von Morbus Parkinson beitragen, indem sie die Alpha-Syn-Aggregation auslösen“, zitiert Focus Online die Wissenschaftler. Allerdings sei das nur ein weiterer Schritt hin zur Erklärung, was Parkinson auslöst. Denn es wurden nur zehn Menschen untersucht und die Proteinbildung auch nur am Wurm aufgezeigt. Um wirklich zu ergründen, inwiefern das Bakterium eine Rolle bei der Krankheit spielt, bräuchte es eine weitere Untersuchung. In jedem Fall jedoch sei es eine positive Nachricht dafür, Parkinson auf lange Sicht hin zu verhindern.

Forscher haben herausgefunden, dass DSV-Bakterien im Darm eine mögliche Ursache für Parkinson sein könnten.

© Foto: pixabay

4. Plastikfressende Mikroben entdeckt

In den Alpen und in Grönland haben Forscher plastikfressende Mikroben entdeckt. Laut Spiegel Online seien die Mikroben auch bei niederen Temperaturen aktiv und könnten damit ein wichtiger Bestandteil für künftige Müllentsorgung werden. Organismen, die Plastik verdauen sind längst bekannt. Allerdings steht die Industrie noch vor einem entscheidenden Problem: Denn viele dieser Organismen funktionieren nur bei Temperaturen über 30 Grad Celsius. Das kostet viel Energie und viel Geld.

Doch nun ist es Forschern gelungen, eine Methode zu finden, wie diese Mikroben auch bei niederen Temperaturen einsatzfähig sind. Dazu suchten die Wissenschaftler nach Organismen in Regionen, in denen es vergleichsweise kalt ist, etwa in den hohen Regionen der Alpen oder am Polarkreis. Dort fanden sich Mikroben, die die Kosten und Umweltbelastung im Müllverabreitungsprozess deutlich senken könnten, da sie schon bei 15 Grad Celsius funktionieren.

Neu entdeckte Mikroben könnten zukünftig das Plastikmüll-Problem lösen.

© Foto: pixabay

5. Erfolgreiche Gehirn-OP im Mutterleib

US-Ärzten ist schier unglaubliches gelungen: Sie haben einen Fötus erfolgreich am Gehirn operiert, während dieser noch im Mutterleib war. Das berichtet heise online . Damit gehört das kleine Mädchen, das gesund zur Welt kam und nun wenige Wochen alt ist, zu den ersten Menschen, die sich noch im Mutterleib einer solchen Gehirnoperation unterzogen haben. Der Eingriff könnte ein wegweisender Schritt in Richtung Zukunft sein, wodurch Kindern – die ohne eine solche Operation kaum Überlebenschancen hätten – eine neue Chance gegeben wird.

Dank der fetalen Operation konnte das kleine Mädchen gesund zur Welt kommen.

© Foto: pixabay

6. Dank Hirnimplantat und KI: Gelähmter kann wieder gehen

Vor zwölf Jahren änderte sich das Leben für den Niederländer Gert-Jan Oskam schlagartig: Nach einem Motorradunfall war er vom Hals abwärts gelähmt. Nun ist es einem Schweizer Forschungsteam gelungen, dass Oskam mit Hilfe von Implantaten an beiden Kopfseiten sowie in der Wirbelsäule Arme und Beine wieder bewegen kann.

Wie die FAZ berichtet fand die Operation schon im Juli 2021 statt, danach dauerte es einige Wochen bis der Niederländer erste Schritte mit einer Gehhilfe unternahm. Erst in dieser Woche wagte der heute 38-Jährige sich in die Öffentlichkeit und gab damit auch anderen Querschnittsgelähmten Grund zur Hoffnung, dass sie eines Tages wieder laufen könnten.

Gert-Jan Oskam war zwölf Jahre lang vom Hals abwärts gelähmt. Dank Hirnimplantaten und KI kann er nun erstmals wieder Laufen.

© Foto: Fabrice Coffrini/afp

7. Verbraucher in Deutschland kaufen häufiger Fairtrade-Produkte

Der Umsatz von Fairtrade-Produkten ist 2022 in Deutschland deutlich gestiegen – um rund 11 Prozent auf fast 2,4 Milliarden Euro. Das berichtet der Stern , der sich auf Zahlen des Vereins Fairtrade Deutschland in Berlin beruft.

Fairtrade-Produkte stellen sicher, dass den Produzenten in ärmeren Ländern, aus denen zumeist Bananen, Zucker oder Kaffee kommen, anständige Preise gezahlt werden, die sowohl die Produktionskosten decken und den Menschen dort ein ausreichendes Einkommen sichern.

Kakao, Kaffee, Bananen: Fairtrade-Produkte werden in Deutschland öfter gekauft.

© Foto: pixabay