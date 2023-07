Am Blumenladen „Grüne Meile“ warnt ein Schild vor Videoüberwachung. Ein paar Häuser weiter, bei Edeka, verbietet eine Tafel, Rucksäcke mit hineinzunehmen. Und schräg gegenüber, am Kiosk vor der Uhland-Schule, sitzen an einem Mittwochmorgen Männer beim Bier.

„Das ist hier ein gemischter S...