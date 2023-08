100 Fahrgäste mussten nach dem Vorfall am Samstagnachmittag evakuiert werden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Verletzt habe sich niemand. Die Reisenden seien zunächst in einem Schützenhaus untergebracht worden, bevor sie mit Schienenersatzverkehr weiterreisen konnten. Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Goldshöfe und Westhausen war am Samstagabend zunächst noch in beide Richtungen gesperrt. „Ob der Schaden an der Oberleitung etwas mit dem Sturm am Samstag zu tun hat, ist noch nicht klar“, sagte der Sprecher. Der Zug blieb nach Angaben des Sprechers zwischen 16.00 und 17.00 Uhr stehen. Die Evakuierung begann gegen 19.30 Uhr.