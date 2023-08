„Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch in diesem Winter wieder eine schwere Influenzawelle bekommen“, sagte der Präsident des Kinderärzteverbands, Thomas Fischbach, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auf der Südhalbkugel, besonders in Australien, stiegen die Fallzahlen bereits rasant an, „das ist üblicherweise ein sicheres Alarmzeichen für uns.“

Auch in diesem Jahr könnte wieder das sogenannte Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), eine Atemwegserkrankung, zu einer schweren Infektionswelle führen. Insbesondere ältere Menschen und jene mit geschwächtem Immunsystem, sowie Neugeborene und Säuglinge seien gefährdet.

Vor Grippewelle: Haushaltsapotheke auffüllen

Um schwere Krankheitsverläufe zu lindern oder im besten Fall ganz zu verhindern, rät Fischbach Eltern dazu, die eigene Hausapotheke schon jetzt aufzufüllen und für den Ernstfall unter anderem Fiebermedikamente dazuhaben. Hintergrund sind drohende Lieferengpässe bei Medikamenten für Kinder. „Es ist zu befürchten, dass bei hohen Infektionswellen wie im vergangenen Jahr Eltern wieder durch die halbe Stadt laufen müssen, um Fiebersäfte oder Antibiotika zu bekommen“, sagte Fischbach.

In Deutschland waren im vergangenen Winter zeitweise Fiebersäfte für Kinder, die Paracetamol oder Ibuprofen enthalten, nur schwer zu bekommen.