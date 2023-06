Bischof Gebhard Fürst und Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der Rückgabe der „Esslinger“ Glocke in Frombork. Die Glocke erklang bis vor einigen Monaten in Aichtal-Grötzingen (Kreis Esslingen). In der Nazizeit war sie aus Polen gestohlen worden. © Foto: Raimund Weible