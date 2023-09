Am letzten Wochenende hat ein Unwetter den Raum Augsburg und das Unterallgäu schwer getroffen. Hagelkörner, so groß wie Tennisbälle, haben dabei geschätzt auch tausende Wildtiere erschlagen oder verletzt. In manchen Gebieten mussten Jäger Hasen einsammeln, die auf den Feldern tödlich getroffe...