Die Entscheidung dazu sei schon im Mai bei einer offiziellen Privataudienz gefallen, berichtet „Welt“ weiter und beruft sich auf mehrere hochrangige Kirchenquellen. Der Entscheidung soll „ein mehrwöchiges Hin und Her“ vorausgegangen sein. Gänswein soll verschiedene Aufgaben vorgeschlagen haben. Franziskus dagegen habe an eine Tätigkeit als Theologieprofessor gedacht. Ein Sprecher des Erzbistums Freiburg teilte auf Anfrage mit, die Bistumsleitung könne zu dem Bericht keine Stellung nehmen. Erst Mitte Mai hatte Gänswein im Freiburger Münster einen Gottesdienst geleitet.

Im Interview mit der SÜDWEST PRESSE Mitte Mai hatte Gänswein sich noch zurückhaltend zum Thema neue Aufgaben in Deutschland geäußert. „Es geht nicht darum, wohin ich tendiere oder mein Herz. Papst Franziskus, so hoffe ich, wird mir seine Entscheidung über meine Zukunft bald mitteilen. Dem gehe ich mit Gottvertrauen und Zuversicht entgegen“, sagte Gänswein zum Thema. Grundsätzlich fühle er sich in Freiburg sehr wohl: „Meine Wurzeln sind im Schwarzwald, dort habe ich Freunde, Bekannte – und meine Familie lebt dort. Jenseits aller Medienberichte bekomme ich auch so viel vom gelebten oder nicht gelebten Glauben mit. Im Schwarzwald fühle ich mich zu Hause.“