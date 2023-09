Manuel Hagel, der Chef der CDU-Landtagsfraktion, will auch Landesvorsitzender seiner Partei werden. „Ich werde mich am 18. November in Reutlingen um den Vorsitz der CDU Baden-Württemberg bewerben“, sagte der 35-Jährige am Mittwochabend (27.09.2023) nach einer Sitzung des Landesvorstandes mit d...