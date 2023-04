Nach dem «Frühlingsfest light» im vergangenen Jahr ist wieder ein Fest in normalem Rahmen geplant. An 23 Festtagen hoffen rund 250 Schaustellerbetriebe, Gastronomen und Marktkaufleute auf Besucher. Den Auftakt macht Wasenbürgermeister Thomas Fuhrmann mit dem traditionellen Fassanstich in «Grandls Hofbräuzelt». © Foto: Julian Rettig