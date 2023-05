Immer wieder geht es um dieses eine Foto: Die tote Seniorin Lieselotte Kortüm liegt kopfüber in der vollgefüllten Badewanne. Sie ist bekleidet, Kopf und rechte Körperhälfte sind unter Wasser, das linke Bein liegt über der Wannenbrüstung. Am 28. Oktober 2008 wurde die 87-Jährige so von einer ...