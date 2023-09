Mit Hilfe des US-Kongresses will sich eine baden-württembergische Schulverweigerfamilie in den USA gegen eine mögliche Abschiebung wehren. Die Aussichten seien ungewiss, sagte ihr Rechtsbeistand Kevin Boden am Donnerstag (Ortszeit) dem Evangelischen Pressedienst (epd), doch es gebe Gründe zum Optimismus. Boden, Mitarbeiter des US-amerikanischen Rechtshilfeverbandes für Hausunterricht HSLDA, sprach von einer „riesigen Wolke der Ungewissheit“ über der Familie.

Die Kongressabgeordnete Diana Harshbarger, Republikanerin aus Tennessee, hat einen Entwurf im Parlament eingereicht, um Familie Romeike ein Aufenthaltsrecht zu gewähren. Der Justizausschuss im Repräsentantenhaus könnte von der Einwanderungsbehörde zudem einen Bericht über den Fall verlangen. Das würde eine Abschiebung verzögern. Zehntausende Menschen haben einen Appell an US-Präsident Joe Biden unterzeichnet, die Romeikes weiterhin zu dulden.

Asylantrag zunächst gewährt, dann abgelehnt

Hannelore und Uwe Romeike aus Bissingen/Teck bei Esslingen waren im Sommer 2008 mit damals fünf Kindern in die USA ausgereist. Sie hatten von deutschen Behörden Bußgeldbescheide erhalten, weil die Kinder aus Glaubens- und Gewissensgründen zu Hause unterrichtet wurden. Nach deutschem Recht verstießen sie damit gegen die Schulpflicht. In den USA ist Unterricht zu Hause weit verbreitet

Ihr Asylantrag in den USA wurde erst gewährt, dann abgelehnt. 2014 gewährte das Heimatschutzministerium eine Duldung auf unbestimmte Zeit. Die im Bundesstaat Tennessee wohnenden Romeikes mussten sich regelmäßig bei der Einwanderungsbehörde melden. Nach Angaben des HSLDA teilte die Behörde den Romeikes am 6. September mit, sie sollten sich auf eine Rückreise nach Deutschland binnen vier Wochen vorbereiten.

Das sei ein Schock gewesen, und er kenne die Gründe nicht, sagte Rechtsbeistand Boden. Seit der Einreise hat das Ehepaar zwei weitere Kinder bekommen. Die zehn- und zwölfjährigen Mädchen sind US-Staatsbürgerinnen und können nicht abgeschoben werden. Der älteste Sohn und die älteste Tochter sind den Angaben zufolge in den USA verheiratet.