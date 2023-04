Auf volle Straßen und Staus müssen sich Reisende im Südwesten zum Ende der Osterferien einstellen. Der Autoclub ADAC warnte am Donnerstag vor einem starken Rückreiseverkehr am Wochenende. Am größten sei die Staugefahr am Freitag- und Sonntagnachmittag. Zu den schwierigen Punkten zählen demnach die Baustellen auf der Autobahn 8 bei Pforzheim sowie auf der A6 zwischen Ilshofen/Wolpertshausen und Crailsheim.