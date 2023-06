den Mann, der seit Herbst in einem Zelt unter der Eisenbahnbrücke an der Donau schläft – vom Sehen im Vorbeigehen, von kurzen Gesprächen oder weil sie ihm hin und wieder Geld oder Essen spenden. Die wenigsten wissen, was seine Geschichte ist. Wir haben nachgefragt und erfahren, dass Sonam – so heißt der Mann – aus Tibet stammt, einmal ein eigenes Restaurant hatte und gleich nach seiner Ankunft in Ulm von der Stadt so positiv überrascht wurde, dass er sich entschloss, zu bleiben. Wenn Sie mehr über Sonam wissen möchten, lesen Sie diesen Text.