Über „die Jugend von heute“ wird schon immer geschimpft. Im 19. Jahrhundert beklagte man einen „Sittenverfall“. Jetzt heißt es meistens: „Die Jugend von heute, die hängt nur noch am Handy.“ YouTube, Instagram, Facebook, TikTok: Ja, das Smartphone hat viel zu bieten – auch viel Gutes. Und nicht jeder Trend bleibt auf dem Bildschirm. Der TikTok-Trend mit dem Hashtag #Booktok, unter dem sich online Buchrezensionen und Tipps finden lassen, schwappt in die Bücherläden. „Tiktok hat ganz viele junge Leser zu uns gebracht, die vorher gar kein so richtiges Interesse am Lesen hatten“, erzählt eine Buchhändlerin. Es gibt sogar Bücher, die erst durch Booktok zu Bestsellern wurden. Was es mit dem TikTok-Trend auf sich hat und welche Bücher besonders beliebt sind, lesen Sie hier.

Ganz hinten in der Vorratskammer oder im Kühlschrank finden sich so manche Schätze, die mal für einen Lacher, manchmal auch für Ekel sorgen. Während eine Dose Bohnen auch mit Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) von 2016 noch genießbar sein kann, sieht es bei Milchprodukten etwas anders aus. So oder so: Das MHD ist eine oft missverstandene Zahl – und das hat verheerende Folgen. „Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt per Definition den Zeitpunkt an, bis zu dem der Hersteller garantiert, dass das ungeöffnete Lebensmittel bei durchgehend richtiger Lagerung seine spezifischen Eigenschaften, wie Geruch, Geschmack und Nährwert behält“, erklärt eine Lebensmittelexpertin. Das heißt: abgelaufene Lebensmittel sind nicht gleich schlecht! Dennoch wandern sie bei vielen Menschen gleich in den Müll. Insgesamt werden in Deutschland pro Jahr mindestens 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Alles rund um die Diskussion zum Mindesthaltbarkeitsdatum lesen Sie hier [als kostenlose Leseprobe freigeschaltet]