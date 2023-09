Es gibt ein Thema, über das wir uns alle jeden Tag herrlich aufregen können: Parkplätze. Es gibt nie genug davon, teuer sind sie auch noch und manche Leute parken sowieso kreuz und quer. Wenn das Wohnmobil des Nachbarn dann auch noch wochenlang am Straßenrand im Wohngebiet steht, kann der Geduldsfaden schonmal reißen. Da heißt es aber: Pech gehabt. Das ist nämlich für die meisten Wohnmobile erlaubt. Für abgekoppelte Anhänger und schwerere Camper gelten dagegen Beschränkungen. Insgesamt sind 1,6 Millionen Wohnmobile und Wohnwagen in Deutschland zugelassen, allein in Baden-Württemberg ist die Zahl der Wohnmobile in zwei Jahren schon um 25 000 auf jetzt 126 700 gestiegen – Wohnwägen und ausgebaute Transporter sind hier also gar nicht mitgezählt. Welche Regeln wo fürs Parken gelten, lesen Sie hier.

Erst Wrestler, dann Bodybuilder, dann Polizist: Warum ein junger Ulmer bei der Polizei aufgehört hat.

© Foto: Volkmar Könneke

Nach elf Jahren hat Axel Gress Schluss gemacht. Er hat seine Uniform abgelegt, den Streifenwagen hinter sich gelassen und seinen einstigen Traumjob bei der Polizei in Ulm gekündigt. Der 29-Jährige trägt jetzt meistens ein Sakko und ist sein eigener Chef. Er berät Unternehmer und Führungskräfte. Auch wenn er das Kapitel bei der Polizei abgeschlossen hat, bleiben viele Erinnerungen an Höhen und Tiefen, an Kolleginnen und Kollegen. Nach wie vor spricht er mit Respekt über alle, die den immer schwieriger werdenden Beruf mit Stolz ausüben. Unser Reporter Alexander Kern hat den ehemaligen Polizisten am Polizeipräsidium Ulm für ein Gespräch getroffen. Die Gründe für den Ausstieg bei der Polizei und neue Wege sind vielfältig – lesen Sie die Geschichte hier.

Schockierend: Die Anzeigen wegen sexualisierter Gewalt sind gestiegen, auch die häusliche Gewalt nimmt zu, nicht einmal die Rate der Femizide sinkt.

© Foto: Fabian Sommer/dpa