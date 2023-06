Hartes Leben im Donbass: Ein Mann schöpft Wasser aus einem Brunnen in Torezk.

© Foto: Dmytro Durnjew

einen Optimisten zu nennen, wäre untertrieben. Der 50-Jährige ist vom Erfolg der Energiewende in Deutschland zutiefst überzeugt. Das ist einerseits für den Chef einer Solar-Firma, des Schweizer Photovoltaik-Unternehmens Meyer Burger, nicht überraschend. Andererseits kann der studierte Physiker mit so viel Fachwissen, Witz und Leidenschaft vom bevorstehenden Boom der Solartechnik in Deutschland und der Leistungsfähigkeit hiesiger Ingenieurskunst schwärmen, dass er zu einem begehrten Gesprächspartner geworden ist, in dessen Betriebsstätten all jene vorbeischauen, die einen Blick in die Zukunft werfen wollen. Wir haben ein ausführliches Interview mit ihm geführt.