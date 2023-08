„Ohne groß nachzudenken“, sagt Julia Ungerer, sei sie in die Wohnung ihrer Nachbarin gerannt. Die 25-jährige Ulmerin ist eine Lebensretterin, denn ihre betagte Vermieterin war damals in ihrer brennenden Wohnung gefangen. Für ihren mutigen Einsatz ist junge Frau mit der Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Uns hat sie erzählt, , sagt Julia Ungerer, sei sie in die Wohnung ihrer Nachbarin gerannt. Die 25-jährige Ulmerin ist eine Lebensretterin, denn ihre betagte Vermieterin war damals in ihrer brennenden Wohnung gefangen. Für ihren mutigen Einsatz ist junge Frau mit der Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Uns hat sie erzählt, wie sie die dramatische Nacht erlebte und warum es sie möglicherweise rettete, dass sie gerade an Corona erkrankt war. Diesen Text haben wir Ihnen als kostenlose Leseprobe freigeschaltet.

Am Kornhausplatz in Ulm wurde im Februar ein junger Polizist angegriffen und lebensgefährlich verletzt. An der Tat war den Ermittlungen der Polizei zufolge auch ein 13-Jähriger beteiligt.

© Foto: Sven Kaufmann

In dieser Woche ist am Landgericht Ulm das Urteil gegen drei junge Männer gefallen, die einen Polizisten auf dem Kornhausplatz so brutal zusammengeschlagen haben, dass er fast gestorben wäre. An der Tat war den Ermittlungen der Polizei zufolge auch ein 13-Jähriger beteiligt. Er ist noch nicht strafmündig und stand deshalb nicht vor Gericht – doch natürlich muss eine solche Tat dennoch Konsequenzen haben. Wir sind der Frage nachgegangen, wie die Behörden mit Unter-14-Jährigen umgehen, die schwerste Straftaten begehen.

Sie kontrollieren seit zwei Jahren wieder Afghanistan: Kämpfer der Taliban.

© Foto: Rodrigo Abd/dpa

Zwei Jahre ist es her, dass die radikalislamischen Taliban in Afghanistan die Macht übernahmen. Damals blickte die Welt einige Tage lang gebannt auf das Land, während ausländische Diplomaten, Entwicklungshelfer, Geschäftsleute und Soldaten fieberhaft versuchten, auszureisen. Damals gab es in Deutschland große Solidarität mit afghanischen Ortskräften, die die Bundeswehr vor Ort unterstützt hatten und aufgrund dieses Einsatzes mit der Machtübernahme der Taliban in Lebensgefahr gerieten. Jetzt, zwei Jahre später, warten viele immer noch auf die rettende Ausreise.

