Hallo-Bitte-Danke-Tschüss: Es gehen Zigaretten über die Theke, eine Cola auf die Hand oder die Zeitung am Morgen. Manch ein Kunde hofft auf das große Glück beim Ausfüllen eines Lotto-Scheins. Der Kiosk am Atlantenbrunnen beim Ulmer Justizgebäude ist unauffällig, echte Ulmerinnen und Ulmer kennen ihn wahrscheinlich trotzdem. Richter und Anwälte kommen vorbei, auch Alt-OB Ivo Gönner kauft hier hin und wieder ein. Peter Eilert hat den Kiosk 21 Jahre lang betrieben. Jetzt übergibt er ihn an einen Nachfolger. „Weil i ned no bis 100 schaffen will“, sagt er. Unser Redakteur hat den alten Chef und seinen Nachfolger am Kiosk besucht [dieser Artikel ist als Leseprobe für Sie freigeschaltet].

Ärtze an der Uniklinik Ulm schaffen das unglaubliche: Sie nähen die abgetrennte Hand des Patienten wieder an. (Symbolbild)

© Foto: Uwe Anspach/dpa

Man will sich das Szenario kaum vorstellen: Es ist ein nasser, kalter Mittwoch auf der Baustelle in Geislingen. Für Alexander Schönhals ist es die letzte Woche auf dem Bau, denn er will aufhören und als Busfahrer arbeiten. An diesem verregneten Tag verliert er bei der Arbeit bei einem Unfall seine rechte Hand. Es klingt nach einem Alptraum, aber Schönhals schaltet sofort: Er bringt die Hand in die Uniklinik Ulm, wo die Ärzte schaffen, was unmöglich klingt: Sie nähen die Hand erfolgreich wieder an. Heute sagt Alexander Schönhals: „Nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, mal seine Hand in einer Tüte zu tragen.“ Er lacht. Seine Geschichte lesen Sie hier.

Schwiegersohn Martin Haag (64) und Tochter Heike Haag-Wilhelm (56) im Wohnzimmer der Mutter am Hagenbacher Ring.

© Foto: Thumilan Selvakumaran