Bei bestem Spätsommerwetter könnten sie sich am Wochenende nochmal im Schwimmbecken abkühlen, schließlich ist die Freibadsaison bald vorbei . Moment mal, ist Samstag nicht Putztag? Mag sein, dass es ihn in manchen Wohnungen und Häusern noch gibt. Doch wer nicht streng nach dem Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ lebt, kann heute trotzdem in der Gesellschaft angesehen sein. Zumal in größeren Wohnanlagen profitorientierter Wohnkonzerne ohnehin Putzdienste die Treppenhäuser wischen und die Vorgärten saubermachen.

Nicht so in der Johannes-Palm-Straße 87 in 89079 Ulm: Als der Vermieter Vonovia ankündigte, einen externen Putzdienst zu beauftragen, weil das Haus zu dreckig sei, regte sich schnell Widerstand unter den 21 Mietparteien. Nach einer Hausversammlung Anfang stand fest, wie die Bewohnerinnen und Bewohner die Kehrwoche organisieren. Sie scheinen ihren Vermieter überzeugt zu haben, ein Putzdienst wurde in dem Haus bisher nicht gesichtet. Hier geht es direkt zur Geschichte über die umtriebige Hausgemeinschaft

Jede Woche ist eine andere Wohnung dran – so lauten die Regeln der schwäbischen Kehrwoche.

© Foto: Marijan Murat/dpa

Karl Höb alias Brunnenmeister Heiner fühlt sich ebenfalls der Gesellschaft verpflichtet. Der ehemalige IT-Techniker bietet im Ruhestand, mit Anfang 70, Führungen durch das Ulmer Wassermuseum an. Nie von gehört? Dann blicken Sie sich mal am Zundeltor um. Unter der Straße zeigt der „Brunnenmeister“, wo die mittelalterliche Wasserleitung verlief und warum die Wasserversorgung im 19. Jahrhundert dringend modernisiert werden musste. Karl Höb begrüßt seine Gäste im historischen Gewand; sein blauer Umhang ist natürlich in Kordeln mit den Ulmer Stadtfarben schwarz und weiß gefasst. Hier geht es direkt zur Tour durch Ulmer Tunnel und Gewölbe.

Stadtführer Karl Höb alias Brunnenmeister Heiner.

© Foto: Matthias Kessler