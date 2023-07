Viele Betriebe haben die Krisen der vergangenen Jahre nicht überlebt und mussten schließen. Steigende Kosten, steigende Mieten, weniger Kunden – die Gründe, weshalb Bäcker, Metzgereien, Restaurants und Modehändler aufgeben müssen, sind vielfältig. Aktuell trifft es auch zahlreiche Landwirte und Bauern. Vor allem Schweinebauern sind betroffen. Binnen eines Jahres – seit Mai 2022 – ist die Zahl der schweinehaltenden Betriebe in Baden-Württemberg um 10,7 Prozent zurückgegangen. Inzwischen gebe es mit 1,27 Millionen auch deutlich weniger Tiere: „Das ist gerade mal so viel, wie wir nach dem Krieg in Baden-Württemberg hatten“, sagt Hans-Benno Wichert, Vizepräsident des Landesbauernverbands. Woran es liegt, dass so viele Schweinebauer aufgeben müssen, lesen Sie hier.