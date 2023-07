„Psychoterror“, „gesundheitsgefährdend“, „Lärmbelästigung“ – einige Bewohnerinnen und Bewohner im Neu-Ulmer Ortsteil Gerlenhofen sind stinksauer. Nachdem an einem unübersichtlichen Bahnübergang mehrere Menschen zu Tode gekommen sind, forderte die Stadt einen Sicherungsposten. Die Bahn hatte eine andere Idee und diese auch prompt durchgesetzt: Jetzt pfeift jeder Zug, der den Übergang passiert, und das von 4.40 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts. Einige Anwohner haben dagegen eine Unterschriftenaktion gestartet, eine Demonstration gab es auch schon im Ort. „Wir fordern das sofortige Einstellen der Hupsignale“, steht über der Aktion. Unser Reporter hat mit den Menschen in Gerlenhofen gesprochen – [als kostenlose Leseprobe für Sie freigeschaltet].

Nayla hat im Alter von 15 Jahren entschieden, dass sie nicht mehr bei ihrer Familie leben will. Denn zu Hause war ein gewalttätiger Vater, der die Mutter regelmäßig krankenhausreif prügelte. Sie fasste einen Entschluss und ging selbst zum Jugendamt. Ihre Entscheidung hat sie nicht bereut: „Jetzt bin ich frei. Ich kann zur Schule, ich kann arbeiten, mich mit Freunden treffen und lesen soviel ich will“, sagt die mittlerweile 18-Jährige. Unsere Reporterin hat sich mit der jungen Frau getroffen – die Geschichte lesen Sie hier.

In der Musikszene kennt man meistens nur die, die ganz vorne stehen. Die Sängerinnen und Sänger, in einer Band vielleicht noch die Gitarristin oder den Schlagzeuger. Doch die Personen, die vielen Liedern erst ihren Sinn verleihen, stehen im Hintergrund, ihre Namen sind meist unbekannt: Songwriter. Sie schreiben die Texte für große Künstlerinnen und Künstler oder helfen ihnen zumindest dabei, ihre Message in Worte zu fassen. Daniel Schaub ist einer davon. Wie ist es, Lieder zu schreiben, mit denen andere berühmt werden, lesen Sie hier.