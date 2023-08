verursachen können, zeigt sich in Baden-Württemberg immer wieder, zuletzt vergangenes Wochenende in Reutlingen. Mancherorts sind sogenannte Hagelflieger im Einsatz, die das Wetter beeinflussen und die gröbsten Verwüstungen verhindern sollen. Solche Einsätze werden teilweise auch mit Steuergeldern finanziert, für die Wirksamkeit der Flüge gibt es aber keinerlei wissenschaftlichen Beweis. Wir sind der Frage nachgegangen, warum die Methode dennoch so viele Befürworter hat. Diesen Text haben wir als kostenlose Leseprobe für Sie freigeschaltet.

lebt seit vielen Jahren in Russland und kennt das Land so gut wie wenige andere westliche Korrespondenten. Einige Jahre verbrachte er in der 400.000-Einwohner-Stadt Twer an der Wolga. Dorthin ist er jetzt zurückgekehrt, um der Stimmung im Land nachzuspüren: Wie ist das Lebensgefühl der Russen nach knapp eineinhalb Jahren Blutvergießen in der Ukraine und mindestens 100 000 Kriegstoten? In Twer stieß Scholl auf Menschen, die vor allem eins wollen: weitermachen, weiterleben, "hier und jetzt", wie es eine 41-jährige Frau formuliert. Seine beeindruckende und leider auch etwas deprimierende Reportage aus einem Land, das von Passivität und Gleichgültigkeit geprägt ist, lesen Sie hier.