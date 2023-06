Lässig schiebt Ulrich Christian Keller sein Motorrad über den langen Gang im Kloster Roggenburg. Mit seiner lässigen kurzen Hose, Turnschuhen und dem gepflegtem Drei-Tage-Bart sieht er auf den ersten Blick nicht so aus, als hätte er eben noch hinter dem Altar gestanden und eine Predigt gehalten. Genau das ist aber der Alltag des Paters als Subprior im. Und nach der Arbeit steigt er direkt auf seine 125 PS starke BMW. „Motorradfahren macht meinen Kopf frei“, sagt Pater Ulrich. Unsere Redakteurin hat den außergewöhnlichen Geistlichen im Kloster besucht. Seine Geschichte lesen Sie hier.

Einfach die Rechnung bezahlen und gut ist – das war einmal. Jetzt stellen sich viele Fragen rund um das Thema Strom. Woher soll er kommen? Wie bleibt er bezahlbar? Wie schont man die Umwelt? Vor allem das Interesse am Strom vom eigenen Dach ist riesig. Doch „Selbstversorger“ werden, das ist gar nicht so einfach. Daher hat die SÜDWEST PRESSE Expertinnen und Experten der Verbraucherzentrale zu einem Online-Seminar zueingeladen. Die vielen nützlichen Tipps zu Planung, Kauf, Betrieb, Speichern und Mietmodellen, finden Sie in diesem Artikel – als kostenlose Leseprobe für Sie freigeschaltet.