Ein Jahr lang hat eine 39-jährige Mutter nach einem Krippenplatz für ihr Kind gesucht, nachdem sie nach Neu-Ulm gezogen war. Als es endlich eine Zusage gab, war die Freude groß. Umso größer war dann aber auch die Enttäuschung, als plötzlich doch die Absage kam. Die Frau, die nun ohne Kitaplatz dasteht, ist fassungslos, schließlich wurde ihr gerade mal drei Monate vorher abgesagt. Die Möglichkeiten, die sie jetzt hat, sind begrenzt: Sie kann versuchen, gegenüber der Stadt den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz per Klage durchzusetzen. Oder nochmal Elternzeit nehmen und dafür einen Verdienstausfall in Kauf nehmen. Viele Eltern stehen wegen des Personalmangels in Kindergärten und Krippen vor riesengroßen Problemen. Wie eine Mutter ihre Geschichte erzählt und was die Stadt dazu sagt, lesen Sie hier [als kostenlose Leseprobe für Sie freigeschaltet].

Brigadegeneral Ansgar Meyer, Kommandeur des Kommando Spezialkräfte in Calw, in seinem Büro.

© Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die KSK-Elitetruppe in Calw ist in der Vergangenheit besonders durch einige Negativschlagzeilen aufgefallen: Schweinekopf-Partys, Waffenfunde, Rechtsextremismus. Der neue Kommandeur Ansgar Meyer hat viele Veränderungen angestoßen – und unter anderem für viel mehr Transparenz in der geheimnisvollen Elite-Truppe gesorgt. Auch das Auswahlverfahren sei angepasst worden. Er sagt klar: „Wir suchen natürlich nicht den Gewalttäter. Aber klar, eine Grundaggressivität, wie sie im Übrigen auch gute Fußballer haben, ist nötig in Situationen, für die wir trainieren." Das ganze Interview mit KSK-Kommandeur Ansgar Meyer über Geheimeinsätze, hohe Anforderungen und Geiselbefreiungen lesen Sie hier.

Erst vor wenigen Tagen zug ein schweres Gewitter über die Häuser in Frankfurt am Main.

© Foto: Arne Dedert/dpa