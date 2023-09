Zuerst war die Freude groß, als die Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof endlich ein Ende fanden und das Areal wieder betretbar wurde. Als da gebaggert, gebohrt und gehämmert wurde, konnte man sich nur schlecht vorstellen, wie das ganze mal aussehen soll. Wer vor dem inneren Auge schon bei Sitzgelegenheiten, Grünflächen, Bäumen und Parkflächen war, dürfte enttäuscht sein. Gähnende Leere und Betonplatten sind das Resultat. Die Kritik am Bahnhofsareal wird immer lauter. Denn für den Menschen scheint kein Platz vorgesehen zu sein – und vor allem nicht für Radfahrer. Die sollen auf umliegende Parkmöglichkeiten (die erst noch geschaffen werden müssen) ausweichen. Über die aktuelle Situation und die weiteren Pläne für das Areal informiert Sie unser Redakteur in diesem Artikel [als Leseprobe für Sie freigeschaltet]

Ernährung wird immer öfter zum Streitthema.

© Foto: Sina Schuldt/dpa

Es gibt nur wenige Themen, über die sich so herrlich streiten lässt wie übers Essen. Für viele Menschen ist die Ernährungsweise mittlerweile identitätsstiftend – sie ist Projektionsfläche für die politische Einstellung und eigene Schönheitsideale. Ernährungstrends füllen ganze Bücher und Instagram-Kanäle. Simple Grundnahrungsmittel werden im Supermarktregal als bunte, angesagte „Must-Have“-Lifestyle-Produkte zum doppelten Preis verkauft. Noch nie konnte man sich beim Einkaufen und im Restaurant derart viele Gedanken darüber machen, was man essen soll (möglichst klimaschonend soll es schließlich auch sein). Zwischen Zutatenlisten und Nährstofftabellen verliert man schnell aus den Augen, was Essen auch bedeutet, findet unsere Autorin – nämlich das Gefühl von Gemeinschaft und Genuss. Hier lesen Sie ihr Plädoyer für mehr Toleranz am Esstisch.

Kinder- und jugendpornografisches Material auf dem Handy: Die Mindeststrafe dafür beträgt ein Jahr – ohne Ausnahme.

© Foto: Robert Günther/dpa