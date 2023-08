Im Wald bei Ulm-Böfingen hat unsere Reporterin Menschen getroffen, die ein wirklich außergewöhnliches Hobby haben: Sie verkleiden sich in ihrer Freizeit mit Plüschkostümen als Fantasie-Tiere. Die sogenannten Furrys sind Teil einer internationalen Subkultur, in der es um mehr geht als nur den Spaß am Verkleiden: Die Fantasie-Charaktere ermöglichen es den Furrys, der Realität und dem Alltag zu entfliehen – und ein wenig lauter und frecher, manchmal auch: ein bisschen weniger ängstlich zu sein. hat unsere Reporterin Menschen getroffen, die ein wirklich außergewöhnliches Hobby haben: Sie verkleiden sich in ihrer Freizeit mit Plüschkostümen als Fantasie-Tiere. Die sogenannten Furrys sind Teil einer internationalen Subkultur, in der es um mehr geht als nur den Spaß am Verkleiden: Die Fantasie-Charaktere ermöglichen es den Furrys, der Realität und dem Alltag zu entfliehen – und ein wenig lauter und frecher, manchmal auch: ein bisschen weniger ängstlich zu sein. Die große Reportage lesen Sie hier.

Dr. Bora Akyürek baut ein Fachärztezentrum am Ulmer Eselsberg

Gejammert wird ja generell viel – derzeit umso mehr. Geschichten von Menschen, die etwas bewegen, sind da eine willkommene Abwechslung. Der Ulmer Arzt Bora Akyürek gehört zu diesen Menschen. Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter kommt er aus bescheidenen Verhältnissen, hat inzwischen drei Arztpraxen in Ulm aufgebaut – und inzwischen große Pläne für ein Fachärztezentrum am Eselsberg mit acht Stockwerken. Das Konzept soll auch helfen, den Hausarztmangel zu bekämpfen, Kräfte bündeln und junge Medizinerinnen und Mediziner anlocken. Ein Konzept, in das Akyürek viel Zeit und Energie investiert – – derzeit umso mehr. Geschichten von Menschen, die etwas bewegen, sind da eine willkommene Abwechslung. Der Ulmer Arzt Bora Akyürek gehört zu diesen Menschen. Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter kommt er aus bescheidenen Verhältnissen, hat inzwischen drei Arztpraxen in Ulm aufgebaut – und inzwischen große Pläne für ein Fachärztezentrum am Eselsberg mit acht Stockwerken. Das Konzept soll auch helfen, den Hausarztmangel zu bekämpfen, Kräfte bündeln und junge Medizinerinnen und Mediziner anlocken. Ein Konzept, in das Akyürek viel Zeit und Energie investiert – hier lesen Sie, was ihn antreibt und wie es mit den Plänen vorangeht. Diesen Text haben wir als kostenlose Leseprobe für Sie freigeschaltet.

Beim Yoga üben Bier trinken, das ist Bier-Yoga. Barbara (links) und Christina haben ihr Bier zum Yoga gefunden.

Und dann war eine unserer Reporterinnen noch in Freiburg unterwegs, ebenfalls in Sachen „ungewöhnliche Hobbys“. Denn dort wird ein Kurs angeboten, der zwei Dinge verbindet, die viele Menschen als ungemein entspannend empfinden: Yoga und – Bier trinken. Zugegeben: Die Entspannungstechnik (also erstere) wird dort vielleicht nicht immer ganz so ernsthaft betrieben wie anderswo. Aber darum geht es vielleicht auch gar nicht. noch in Freiburg unterwegs, ebenfalls in Sachen „ungewöhnliche Hobbys“. Denn dort wird ein Kurs angeboten, der zwei Dinge verbindet, die viele Menschen als ungemein entspannend empfinden: Yoga und – Bier trinken. Zugegeben: Die Entspannungstechnik (also erstere) wird dort vielleicht nicht immer ganz so ernsthaft betrieben wie anderswo. Aber darum geht es vielleicht auch gar nicht. Unsere Reporterin war beim Bier-Yoga dabei

