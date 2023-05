Kaufhäuser wie Galeria in Ulm sind viel mehr als nur Einkaufstempel: Es hängen, vor allem, wenn sie seit vielen Jahrzehnten bestehen, Erinnerungen dran, zum Teil auch ein Stück Identität einer Stadt – und natürlich Jobs und berufliche Existenzen. Wie ist das, wenn es seit Monaten und Jahren um die Zukunft geht, wenn Worte wie Insolvenz, Abwicklung und Schließung durch die Stockwerke und Einkaufshallen geistern? Und wie wirken sich Entscheidungen in Management-Etagen, das Gezocke von Milliardären wie René Benko und nicht zuletzt unser sich veränderndes Konsumverhalten vor Ort konkret aus? Das hat unser Reporter Alexander Kern in einer tollen Reportage mit den betroffenen Menschen aufgearbeitet: Ein kleines Lehrstück darüber, dass Wirtschaft eben nicht nur von Zahlen und Umsätzen handelt, sondern zuallererst von Menschen. Kunst aus der Künstlichen Intelligenz: Der Künstler Julian van Dieken hat mithilfe von KI das Bild „A Girl With Glowing Earrings“ erschaffen.

© Foto: Julian van Dieken

Hier geht es direkt zu dem Interview

„Wenn CO2 stinken würde, würden wir sofort reagieren“: Sven Plöger sieht die Menschen nicht gut auf den Klimawandel eingestellt.

© Foto: Lars Schwerdtfeger

Worauf die beruht, können Sie im Interview nachlesen.

